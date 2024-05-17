Такими темпами призыва в украинскую армию "исчезнут" все строители, сантехники и даже сами жители

Вступление в законную силу новой редакции украинского закона о мобилизации оставит город Днепр без общественного транспорта. Всё дело в том, что большинство водителей пассажирских автобусов могут забрать в армию. О своих тревогах в связи с нормативным актом, на днях переходящим в статус действующего, рассказал градоначальник бывшего Днепропетровска Борис Филатов.

По словам мэра, не только лишь простые шоферы находятся под угрозой «исчезновения»: опасность грозит нормальной работе местных водоканалов и теплоэнерго. Соответствующее сообщение было размещено в личном ТГ-канале городского управленца.

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Филатов продолжил нападки на сотрудников военкомата, которым «отказал» в здравомыслии: ведь по мнению автора гневных мыслей, работники ТЦК должны тщательно взвесить свои поступки перед призывом в армию обслуживающего критическую инфраструктуру и нормальную городскую жизнь персонала. Сантехники, водители, дворники и аналогичные им специальности практически не должны попадать в армию, посчитал мэр.

Закон о мобилизации вступает в действие с 18 мая. Теперь мобилизованным может стать гражданин, начиная с 25-летнего возраста (раньше было с 27), а повестка считается врученной даже без личного присутствия при передаче документа.