Странно, если потери в ВСУ такие небольшие, как заявлял Зеленский, зачем вообще мобилизация?

Владимир Зеленский, стараясь избежать принятия политически непопулярного решения, как можно дольше откладывал принятие закона о мобилизации. Но такая погоня за политическими очками и рейтингом может дорого обойтись украинскому президенту. В самом прямом смысле: никто не будет ждать в российском Генштабе, когда украинская власть наберет необходимое пополнение из свежих солдат и подготовит их. Прямо сейчас мяч на стороны ВС России, ведущих вполне успешные действия сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий.

Вместе с тем возвращаясь к основной теме, испанские журналисты напомнили, что новый закон о мобилизации станет таковым официально в грядущую субботу. Но для появления новых военнослужащих на передовой наверняка необходимо потратить месяцы. И российская армия наверняка этим «окном возможностей» воспользуется, развивая наступательную инициативу, выискивая зоны со слабой обороной и атакуя их.

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С 18 мая все военнообязанные на Украине должны прийти в местные военкоматы и обновить информацию о себе в местных ТЦК.









Как объяснили в украинском оборонном ведомстве, всё это можно сделать, как присутствуя лично, так и посредством онлайн, выбирая пункт электронный кабинет призывника.

И согласно новым изменениям в нормативном акте, повестка в армию считается врученной, даже если потенциальный призывник её не видел лично.

Тем временем прямо сейчас на северном фасу украинской обороны армия РФ добивается успеха под Харьковом, ведя бой в Волчанске и вытесняя оттуда ВСУ. Вместе с тем поражаются украинские войска ещё даже не вступившие в бой, что является довольно хитрой задумкой российского Генштаба, переманивающего дефицитные резервы ВСУ из-под Авдеевки.