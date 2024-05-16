Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
El Mundo: Киев принял слишком поздно закон о мобилизации, что может иметь критические последствия
Странно, если потери в ВСУ такие небольшие, как заявлял Зеленский, зачем вообще мобилизация?

   Владимир Зеленский, стараясь избежать принятия политически непопулярного решения, как можно дольше откладывал принятие закона о мобилизации. Но такая погоня за политическими очками и рейтингом может дорого обойтись украинскому президенту. В самом прямом смысле: никто не будет ждать в российском Генштабе, когда украинская власть наберет необходимое пополнение из свежих солдат и подготовит их. Прямо сейчас мяч на стороны ВС России, ведущих вполне успешные действия сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий.

   Вместе с тем возвращаясь к основной теме, испанские журналисты напомнили, что новый закон о мобилизации станет таковым официально в грядущую субботу. Но для появления новых военнослужащих на передовой наверняка необходимо потратить месяцы. И российская армия наверняка этим «окном возможностей» воспользуется, развивая наступательную инициативу, выискивая зоны со слабой обороной и атакуя их. 

реклама

   С 18 мая все военнообязанные на Украине должны прийти в местные военкоматы и обновить информацию о себе в местных ТЦК.



   Как объяснили в украинском оборонном ведомстве, всё это можно сделать, как присутствуя лично, так и посредством онлайн, выбирая пункт электронный кабинет призывника.

   И согласно новым изменениям в нормативном акте, повестка в армию считается врученной, даже если потенциальный призывник её не видел лично. 

   Тем временем прямо сейчас на северном фасу украинской обороны армия РФ добивается успеха под Харьковом, ведя бой в Волчанске и вытесняя оттуда ВСУ. Вместе с тем поражаются украинские войска ещё даже не вступившие в бой, что является довольно хитрой задумкой российского Генштаба, переманивающего дефицитные резервы ВСУ из-под Авдеевки.

#инопресса #инопресса о всу #инопресса об украине
1
Показать комментарии (1)
Спикер ВСУ Евлаш заявил, что ракеты С-300 россиян бесполезно сбивать из-за их количества
WSJ: Агент разведки РФ в Польше навел дроны и ракеты на секретный склад вооружения на Украине
BI: российская армия выбивает тылы ВСУ в стиле HIMARS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
1
MediaTek и Nvidia совместно разрабатывают ARM процессор для платформы Windows
+
Rockstar Games готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК
+
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
9
Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
+
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
1
На Камчатке появятся самые высокие в России качели
1
В сети появилась фотография российской модификации РСЗО на базе грузовика УАЗ-3303 — «Bukhatyusha»
+
В документации Nintendo обнаружены данные о характеристиках будущей игровой консоли Switch 2
+
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
+
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
+
The Information: Работа над дешёвым электрокаром Tesla Model 2 была заморожена решением Илона Маска
+
Российским Минобороны была принята на вооружение межконтинентальная баллистическая ракета Булава
+
Видеокарты нового поколения RX 8000 от AMD могут выйти уже через пару месяцев
5
HMD: Фабрики работают сверхурочно, чтобы покрыть спрос на ремейк Nokia 3210
1
Microsoft выпустила обновленный PC Manager с улучшенной функцией очистки файлов
+
AMD выпустила процессоры серии Ryzen 8000F
+

Популярные статьи

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
59
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
62
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
2
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
192
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
44
Tango Gameworks поделилась подробностями о закрытии подразделения Xbox Game Studios
8
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
42
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
15
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
2

Сейчас обсуждают

Kaabar
17:57
Клавиатура, на которую нельзя положить руки и печатать вслепую - маркетинговый хлам
SZBOX представляет ноутбук без клавиатуры, но с двумя сенсорными экранами
VRoman
17:55
"10 лучших моделей на любой вкус" Да, прям таки на любой вкус. Ни одной модели с горизонтальным расположением материнки. Все башни однотипные кроме одного Lian LI
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Kaabar
17:54
А тесные связи Вашингтона и Тель-Авива видятся угрозой КНР и России на.. да на любом, блин, фоне. Пусть привыкают там к новым ощущениям. Возомнили о себе хрен пойми что, расслабились после развала ССС...
The Economist: Растущее военно-техническое сотрудничество России и Китая очень тревожит Вашингтон
KotSkripaley
17:51
Хохоль сдавайсу...
El Mundo: Киев принял слишком поздно закон о мобилизации, что может иметь критические последствия
Rei Hitori
17:49
А кто Донбасс завоëвывает, ебанча?
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
Kaabar
17:48
Доля, это конечно, хорошо. А почему не сравнивают стоимость кВт*ч? И без учета госсубсидий, которые вваливаются туда миллиардами? Подозрительно странная и однобокая подача из каждого утюга.
Глобальный обзор электроэнергетики 2024: 30% мировой энергии приходится на возобновляемые источники
Александр Пурвин
17:44
это ИГИЛ
В магазине Apple App Store появился бесплатный эмулятор Sony PSP PPSSPP
swr5
17:43
Не всегда получается поставить под карту фигульку)), там может мешать другое оборудование, также фигулька может выскочить и карта своим весом выломать слот, да и вообще это не солидно городить всякие ...
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Артём Николаев
17:43
Может быть и не так всё плохо, одна галактика это "всего лишь" несколько десятков тысяч световых лет. Но вместо того, чтобы строить сверхсветовые космические корабли, которые чертят линии на холсте вс...
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
Дмитрий Петровский
17:30
скорее всего проблема будет с графичесскими драйверами - как было на win 8.1 в свое время и апушками zen1
Мобильные процессоры Ryzen 9000 не получат поддержку Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем