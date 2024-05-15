Пиариться в Тик-токе не тоже самое, что сражаться на самом деле

Неспособность украинского командования предвидеть «неожиданное» наступление российской армии или отсутствие оперативных резервов у местной ОТГВ «Харьков», привело к тому, что в дело вынуждены были вступить не предназначенные для этого отряды разведывательного спецназа, считающегося якобы элитным. Речь идёт о группе спецназначения «Кракен», бойцы которого вынуждены были поспешно отступить, застигнутые врасплох внезапным огневым налётом российских артиллеристов. Неприятная баталия с военнослужащими «Кракена» приключилась в лесном массиве рядом с Волчанском. Артобстрел оказался настолько действенной мерой воздействия, что глупо рассуждать о каких-то выполненных боевых задачах украинских разведчиков.





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Кадры «эвакуации» сняли сами участники отряда специального назначения ВСУ.





Кракеновец прижимается к земле из-за плотного огня "Северян"





Как объяснили в ТГ-канале «Работайте, братья», украинские спецназовцы должны были остановить продвижение российских штурмовиков из ВГ «Север», но прицельная атака осколочно-фугасных боеприпасов сделала рейд украинского спецназа бесполезным и до крайности опасным.









Прямо сейчас ударные группы штурмовиков ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Гатище в 3 км от Волчанска, а сам приграничный город берется в клещи по уже знакомой схеме в боях за Бахмут и Авдеевку, причем превосходящее давление будет оказываться сразу с трёх сторон. По сообщению отечественных телеграм-каналов, городской участок на 1/3 контролируется российской армией, а основной массив боев кипит в центральной части н.п.