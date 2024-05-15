Слабое украинское ПВО и сильная разведывательная компонента ВС РФ тому причины

Недостаточный уровень противовоздушной обороны Украины позволил российской армии повторить успех украинских установок HIMARS и даже превзойти его, выбивая живую силу и бронетехнику ВСУ ещё до подхода к основным местам сражений, нанося урон прямо в тыловом расположении. О новом уровне огневого доминирования россиян рассказали в свежей публикации Business Insider.

В новости раскрывается, что беспилотная разведывательная компонента позволила российским силам распространить сбор данных о количестве и наименовании подразделений ВСУ далеко за глубину ЛБС. Теперь российский Генштаб с высокой скоростью узнаёт, где находятся пусковые установки украинского РСЗО, танки, ствольная стационарная или мобильная артиллерия, штабы и командные центры. И всё это атаковывается практически сразу же силами наземных ударных групп, использующих тактические боеприпасы с управляемым полётом. Появление оперативного ударно-разведывательного контура среди ВС РФ позволяет ВС РФ перехватить боевую инициативу, рассказал сотрудник сотрудник лондонского Королевского института вооруженных сил Джек Уотлинг.

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По мнению ученого, сегодняшние удары армии РФ очень схожи с ударами ракет HIMARS, когда разные модификации ОТРК «Искандер» или ракеты от РСЗО «Торнадо» применяются по ВСУ.

И по мнению иностранных журналистов, используя высокоточные своевременные удары управляемыми дальнобойными ракетами вместе в тесном взаимодействии с «умными бобами» авиационных соединений российских ВКС приводят к крайне бедственному положению украинских сил, стачивая резервы ВСУ ещё до их непосредственного участия в боях.