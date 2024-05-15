Даже "элитный суперспецназ" ГУР не в силах изменить удручающее положение украинской армии.

Элитные группы спецназа, переброшенные украинским командованием, не сильно изменили угрожающее положение обороны ВСУ в битве в предместьях Харькова. И теперь, казавшаяся крепкой «защитная стена» вокруг первой украинской столицы, стремительно превращается в проходной двор для передовых групп российских штурмовиков. О сложностях главкома ВСУ Александра Сырского в приграничных боях на харьковском операционном направлении рассказал Александр Меркурис.

Так британский военный эксперт, записавший выступление специально для ютуб-подкаста Duran, обозначил угрожающую ситуацию для украинской обороны под Харьковом. Фортификационные бетонные укрепления пока ещё держатся, но первая линия обороны представляла собой чистое поле без отрытых блиндажей и протяженных минных полей.

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Теперь, в непосредственно стрелковые бои с опытными российскими солдатами, вынуждены вступать в бой подразделения войсковой разведки, живая сила которой стремительно убывает.

По мнению эксперта сейчас в киевских высоких кабинетах повисла тягостная атмосфера: чиновники и военные перекладывают ответственность за провал друг на друга, ведь никто не хочет быть виноватым из-за быстрых продвижений российских сил в районе харьковского приграничья.