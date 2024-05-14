Не удивительно, что так мало желающих "штурмовать посадки под Волчанском".

На Украине осталось мало жителей, относящихся к деятельности ВСУ положительно. Это выяснилось, когда сотрудники испанской El Pais отправились в совместный рейд с военным патрулем. Об утрате лояльности со стороны украинских граждан в беседе с иностранными корреспондентами пожаловался пресс-офицер военного руководства Сумской области старший офицер ВСУ Александр Бондаренко.

Так журналисты из Испании поучаствовали в совместном обходе городской территории и наблюдали «напряженный облик» всех встреченных горожан и гостей города Сумы. Как задался вполне закономерным вопросом Бондаренко, ему очень любопытно, когда перешел перелом сознания у украинцев и все они стали игнорировать армию.

реклама

Майор привел подробности, что поток украинских добровольцев в украинские ТЦК (военкоматы) стал резко сокращаться после того, как украинское контрнаступление оказалось безуспешным и до крайности провальным.

Хочется добавить, несмотря на все годы невероятной плотности государственной пропаганды, большинство здравомыслящих украинцев никак не могут найти вполне логичное объяснение того, что если потери в ВСУ всего лишь 30 тыс. человек, как недавно заявил президент Владимир Зеленский, то зачем государству срочно понадобилась ещё одна 500 000 армия при наличии 1 миллиона солдат, находящихся на активной военной службе.