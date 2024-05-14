Оказывается, датские F-16 окажутся на Украине не через месяц, а через месяцы

Журналист немецкого издания Die Zeit Йорг Лау извинился за то, что выпустил публикацию, в которой утверждалось, что американские истребители F-16 из состава датских ВВС окажутся в распоряжении Украины через месяц. Как оказалось, корреспондент транслировал заведомо ложную информацию. О чем и признался лично.

Недостоверные данные, которые в положительном ключе так взбудоражили украинское общество и местных военных, включенные в соответствующую статью, были полностью удалены. Работник германской прессы объяснил свой самый свежий поступок тем, что не смог достаточно корректно привести заявление датского премьера Метте Фредериксена о поставе боевых самолётов Воздушным силам ВСУ. В итоге вышло так, что женщина говорила не про «месяц», а о «»месяцах. Как так вышло, работник западного масс-медиа толком объяснить не мог, а ведь его в высшей степени непрофессиональные действия заставили огромное количество простых украинцев расстроиться и огорчиться.

реклама









И что ещё хуже, не перепроверив достаточно «сенсационную» информацию от Лау, большие иностранные издания без тени сомнения перепечатали новостной материал немца. Тем более разговоры о том, что «вот-вот и практически завтра» чудо американской военной техники будет передано Киеву и сможет осуществить коренной перелом в зоне боевых действий, идут как минимум с начала прошлого года, как в реальности «воз и ныне там».

Но что удивительно, в официальной плоскости было на полном серьёзе заявлено, что украинские ВВС получат зарубежную авиационную технику лишь после того, как на Украине появится соответствующая инфраструктура и обученные техники вместе с пилотами. А без наличия всех этих факторов сразу западные страны имеют полное право отказать в поставках в ВСУ. Тем более по «большому секрету» решения о передаче F-16 принимают не в Копенгагене или Амстердаме, а за океаном в Вашингтоне.