В данный момент отряды полиции и войсковые подразделения прочесывают местность.

Необычный инцидент произошел во время проведения армейских учений с задействованием военизированных подразделений местной территориальной обороны в Польше. Причем инцидент приключился экстраординарный, из-за чего в дело решила вмешаться Служба военной контрразведки и военная полиция.



Всё дело в том, что польские солдаты каким-то неведомым образом смогли потерять новейшую снайперскую винтовку, когда принимали самое деятельное участие в учениях на местности. О внештатной ситуации рассказали в оборонном ведомстве.





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Событие произошло в Тчеве, когда дневные и ночные действия завершились, выяснилось, что отвечающий за вверенное ему пехотное вооружение боец «недосчитался» высокоточной винтовки BOR, о чем написали в РИА Новости. В данный момент отряды полиции и войсковые подразделения прочесывают местность.





Снайперская винтовка BOR под натовский калибр 7,62×51 мм NATO





Потерянный образец был создан относительно недавно оружейным специалистом Александром Лежуха, взявшим за основу «антиматериальную» винтовку WKW Wilk. Как пояснил инженер, появившаяся в 2005 году снайперка должна была заменить ещё советскую СВД. Сделано это было для унификации с патронами 7,62 мм военного блока НАТО. Этот пехотный боеприпас очень часто используется в пулеметах, снайперском и гражданском образцах вооружения.