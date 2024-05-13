Ещё один котёл образуется прямо сейчас в Красногоровке, где ВСУ не могут отступить из города из-за особой плотности артиллерийского огня ВС РФ.

Кажется объявленное намерение украинского президента Владимира Зеленского начать июньское контрнаступление ВСУ переносится на неопределенную временную перспективу, а прямо сейчас перед украинским Генштабом назревает перспектива увидеть, как две огромных войсковых группировки украинских вооруженных сил будут сварены в оперативном окружении. О планах российских генералов подготовить окружение для ВСУ в ближайшие сроки рассказал народный избранник в Верховную Раду Украины Евгений Шевченко.

Нардеп утверждает, что российский Генштаб под руководством Герасимова имеет план, согласно которому двумя масштабными рассекающими ударами с Белгородской области вдоль Харькова, а после через Днепр, а во втором случае ударом через Часов Яр к Донецку, единая армейская группировка ВСУ будет «поделена» на две половины. После чего гигантские штурмовые колонны российской армии дойдут до города Днепр.

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Если всё будет исполнено согласно генеральному замыслу, главком украинской армии Александр Сырский «получит» два гигантских котла с солдатами и офицерами ВСУ внутри.

Реализация данного стратегического замысла поставит воинство Владимира Зеленского на грань великого трагического финала, а самая боеспособная группировка ВСУ физически перестанет существовать в принципе. Оставшимися силами сдержать атаку ВС РФ не представляется возможным и есть высокая вероятность, что придется оборонять не Николаев или Одессу, а уже Львов и Ивано-Франковск. По причине отсутствия боеспособных войск.