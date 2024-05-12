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Madarator
Forbes: Если Польша начнет высылать украинских мужчин, ее экономика может пострадать
Кто тогда будет на полях клубнику собирать?

   Для властей Польши было бы большой ошибкой отправить многочисленных украинских мужчин, скрывающихся на её территории от произвола ТЦК, обратно в украинское государство. Всё потому что бывшие жители украинской республики вносят существенный вклад в экономику Варшавы. О тесной связи экономического роста с многочисленной украинской миграцией пишет Forbes.

   В публикации было объяснено, что как только потенциальные кандидаты в «штурмовики посадок под Очеретино» пересекут польско-украинскую границу, польская экономика почувствует это на себе. И далеко не лучшим образом.

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   Аналогично украинские мужчины могут попросту уехать из Польши в страны ЕС, которые не выдают своих беженцев.

   Так в аналитической выкладке Deloitte подчеркивается, что ВВП Польши за 2023 год до 1,1% состоял из вклада украинских беженцев в местную экономику. Причем этот тренд носит характер долгосрочного.

   Наибольшее количество украинских специалистов и просто рабочих используются в качестве сотрудников в строительстве, логистике и производстве.

   Так с начала СВО на территории Польши очутилось 371 000 граждан призывного возраста.

#инопресса
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