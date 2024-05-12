Кто тогда будет на полях клубнику собирать?

Для властей Польши было бы большой ошибкой отправить многочисленных украинских мужчин, скрывающихся на её территории от произвола ТЦК, обратно в украинское государство. Всё потому что бывшие жители украинской республики вносят существенный вклад в экономику Варшавы. О тесной связи экономического роста с многочисленной украинской миграцией пишет Forbes.

В публикации было объяснено, что как только потенциальные кандидаты в «штурмовики посадок под Очеретино» пересекут польско-украинскую границу, польская экономика почувствует это на себе. И далеко не лучшим образом.

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Аналогично украинские мужчины могут попросту уехать из Польши в страны ЕС, которые не выдают своих беженцев.

Так в аналитической выкладке Deloitte подчеркивается, что ВВП Польши за 2023 год до 1,1% состоял из вклада украинских беженцев в местную экономику. Причем этот тренд носит характер долгосрочного.

Наибольшее количество украинских специалистов и просто рабочих используются в качестве сотрудников в строительстве, логистике и производстве.

Так с начала СВО на территории Польши очутилось 371 000 граждан призывного возраста.