Устройство сохраняет частичную работоспособность.

Спустя четыре месяца аппаратный продукт Илона Маска для управления внешними устройствами посредством декодирования мозгового нейронного сигнала приказал долго жить. Речь идёт о чипе Neuralink от стартапа американского миллиардера. Именно эта компания, занятая в производстве мозговых управляющих устройств в минувшую среду заявила, что первый в истории имплантат такого рода перестал частично работать.

Изобретение, названное мостом между мозгом и компьютером с названием BCI. Было «интегрировано» в мозг добровольца ещё в минувшем январе. Именно тогда электронный модуль стал функционировать в голове Нолана Арбо. 29-летнему пациенту миниатюрный агрегат был необходим для работы с внешними устройствами и технологиями, так как из-за ограничений болезни, таких паралич, это невозможно сделать. Нолан потерял возможность использовать руки после инцидента во время подводного плавания.

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Что интересно, совсем недавно вышел демонстрационный 9-минутный ролик, где пресс-служба Neuralink показала полную безопасность «портируемого» в тело человека устройства. О чем в своей одной из публикаций и рассказал The New York Post. В самом видео показывалось, как молодой человек играл в компьютерные игры, силой мысли представляя, как двигается по его желанию курсор. После мысленного представления указатель на экране действительно следовал в желаемом направлении.

О внутреннем содержании «Нейролинка» известно, что он представляет собой 1024 блока электродов, размещенных на микроскопических «проводах». Всё это в комплексе служит единственной цели: сбору информации об активности нейронов мозга и «декодированию» их деятельности для цифрового интерфейса.

Но как озвучивается в пресс-релизе, часть «проводов» оборвались и перестали выполнять свои функции, кратно снизив площадь работающих электродов.

Устройство сохраняет частичную работоспособность, правда в публикации не уточнена её оставшаяся эффективность.