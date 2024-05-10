Режиссер классической трилогии "Властелин колец" возьмет на себя роль продюсера в новом проекте. В своё время трилогия завоевала в общей сложности 17 Оскаров.

У классического «Властелина колец» появится своя расширенная киновселенная. WB Discovery распространила информацию о грядущей серии фильмов, связанных с героями и событиями произведений Джона Толкина.

Так уже по данным портала THR фирма New Line планирует снять несколько кинопостановок, где согласно грядущему контракту будет задействован Питер Джексон. Но не в качестве режиссера, как это было в трилогии 2000-х годов, а в качестве продюсера.

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А вот постановщиком первого фильма из грядущего проекта будет актёр Энди Сёркис, сыгравший во всех «каноничных» полнометражных эпизодах того самого Голлума.

Предварительное название первого эпизода – «Властелин колец: Охота на Голлума». В новом фильме помимо режиссёрского кресла Сёркис снова превратится в того самого Смеагола/Голлума.

Что интересно, не обращая никакого внимания на лестные отзывы критиков и обычных зрителей, родственники писателя Толкина крайне скептически отнеслись к экранизации Джексона. И лишь внук знаменитого писателя Саймон высказался положительно об эпичных приключениях Фродо и его друзей в Средиземье, воплощенных в виде серии фильмов Джексоном.