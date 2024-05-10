Это не считая 40% тех, кто смотрел на Украине праздничное мероприятие через Интернет.

Неизвестные хакерские активисты с явно пророссийскими взглядами сумели обойти протоколы сетевой безопасности и получили удалённый доступ к техническому оборудованию и серверам ряда украинских телекоммуникационных компаний. По результатам мощной хакерской атаки спутниковый эфир местного ТВ стал транслировать парад Победы в Москве. Известия о том, что за торжественным мероприятием соседней страны неволей вынуждены были наблюдать и жители украинского государства, рассказал ресурс «Детектор Медиа». Такие данные порталу были предоставлены официальной организацией под названием «Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания».

Цифровой рейд неназванной хакерской группировки повлек за собой атаку на сетевую инфраструктуру телевизионных каналов «Интер» и StarLightMedia и привел к итогу в нарушениях вещания.

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Так ровно в 10:00 удивлённые украинские жители городов и сельских поселений вместо просмотра эфирных передач по расписанию стали невольными наблюдателями танка Т-34 и более современной боевой техники ВС РФ, торжественным маршем прошедшей по брусчатке Красной площади. На протяжении 18 минут в экстренном режиме украинская сторона пыталась наладить возврат к нормальному режиму работы, но так и не смогла этого сделать. В результате был «активирован» протокол получения сигнала по иным резервным линиям и трансляция программ, долженствующих идти в это время, восстановилась.

Кроме жителей Украины насладиться торжеством из Москвы смогли и граждане Латвии. Правда там технические специалисты оказались с ещё более низкой квалификацией и не в силах справиться со сторонним вмешательством, попросту отключили вещание.