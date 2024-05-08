До этого вся надежда была на американские "Стингеры", а свои мощные подразделения тактического и оперативного уровня в ФРГ были благополучно "закопаны" реформаторами.

Высшие офицеры немецкого бундесвера, пристально изучив опыт российской СВО, пришли для себя к неожиданному выводу: расформирование всех зенитных подразделений армейского уровня в Германии было большой и длительной ошибкой. Последние такие подразделения были «стёрты в канцелярскую пыль» реформами в 2012 году и больше восстановлены не были. Теперь российская спецоперация заставила матерых генералов и полковников немецкого генерального штаба пересмотреть былые ошибки и как можно скорей вернуть к жизни свою войсковую ПВО. Как прокомментировали переосмысление российского и украинского боевого опыта в местном МО, будущее германской армии невозможно без ПВО.





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Стреляющий "Гепард"







Сделав подробный анализ боевых действий Ближнего и Среднего Востока, а самое главное на Украине, эксперты пришли к выводу, что над полем боя к классическим самолётам, вертолётам и ракетам присоединились беспилотники. Оные стали причиной большого количества уничтоженной тяжелобронированной бронетехники, в том числе и «самого лучшего танка в мире» – «Leopard 2».





Skyranger 30





Поэтому для потенциального успеха наземных операционных действий и вовсе не обойтись без наземных установок и комплексов ПВО. И речь идёт разумеется не о ЗРК «Patriot».









Так, самым первым таким подразделением станет войсковая группа в Люнебурге. На вооружении зенитного подразделения поступят ЗРК Skyranger 30. Машины на шасси британского БТР Boxer оснащены 30-мм автоматическим орудием и ракетами Stinger с эффективной дальностью стрельбы до 8000 метров. Полное укомплектование базы планируется завершить к 2026 году.