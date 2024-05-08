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В Беларуси в рамках проверки вооружений в воздух поднялись носители ядерного оружия
Что под стальной обшивкой одной из двух массивных авиабомб, остаётся только "догадываться".

   Сухопутные и воздушные силы Беларуси одновременно с российской армией стали участниками внеплановой проверки комплекса вооружений, способного использовать боеприпасы с тактическим ядерным зарядом.


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Что-то "похожее" на одну из разновидностей ядерных РН. Фото: Российская газета


   Как заявил руководитель белорусского генштаба Виктор Гулевич, все проводимые мероприятия являются формой тестирования готовности сил. Так по словам генерал-майора, в воздух поднялись Су-25 модификаций «СМ\СМ3» и осуществили перелет на запасной аэродром. После эскадрилья должна стать участником программы отработки применения нестратегического ядерного вооружения.


Ядерная РН-40. Фото: Военное обозрение


   Детально изучая кадры, представленные белорусским МО, можно заметить, что помимо дополнительных подвесных баков с топливом, самолёты оснащены бомбами. Что это за бомбы, а точнее их непосредственная боевая начинка, вопрос весьма дискуссионный, в особенности для иностранных военных экспертов. Как пишет эксперт отечественного ТГ-канала «Русское оружие», неидентифицированными бомбами с большей вероятностью являются ядерные авиационные боеприпасы РН-40/41. Если оснастить такие контейнеры с ядерной начинкой микро-двигателями ракетного качества, то планирующие бомбы в самостоятельном режиме способны пролететь до 130 км.


Ядерная РН-28. Фото: Военное обозрение


   Тем временем на земле соответствующего уровня готовности достигли ОТРК «Искандер», которые стали оснащаться ракетами различных линеек. Речь идёт об 9М723-1, и, с высокой долей вероятностей, 9М728 и 9М720. Для последних и вовсе не проблема преодолеть 2000 км и даже больше.  

    Помимо собственно белорусских самолётов-штурмовиков и наземных оперативно-тактических комплексов, на вооружении местных ВС есть и РСЗО высокоточного класса, умеющих использовать ракеты с ядерной боевой частью. Это ракетные установки В-200 «Полонез». Снаряды А-200 имеют существенный калибр в 301-мм. Причем этот тип боеприпаса является управляемым, как и более крупные образцы ракет M20 с квазибаллистической траекторией полёта и калибром в 370-мм.

#ввс беларуси #носители ядерного оружия в беларуси #су-25убк
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