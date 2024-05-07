С каждым новым днём СВО фактов применения тяжелых авиационных бомб всё больше и больше.

Прилёт тяжелого управляемого боеприпаса по распределенному и замаскированному складу боеприпасов украинской армии взбудоражил местное руководство. Удар тяжелой авиационной бомбой, оснащённой модулями планирования и коррекции, случился в поселении Моначиновка. О факте атаки с воздуха сугубо военной цели рассказал портал Страна.ua.

Так по данным украинского ресурса, оперативно-тактическое звено ВКС РФ, получив данные о помещении, выбранном украинскими военнослужащими в качестве хранилища для артиллерийских снарядов, к месту расположения сухопутного арсенала отправило одну из своих тяжелых бомб.

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Как заявил руководитель местного следственного отдела, удар был такой силы, что задрожала земля и воздух «накалился». По его словам, всё это ощущалось как небольшое землетрясение. По мнению силовика, разрыв подобного авиационного снаряда он ещё не наблюдал. Сергей Болвинов заметил, что взрывная волна уничтожила и близлежащие пустующие строения.









В отечественном МО прокомментировали факт поражения, объяснив, что так называемый эффект «встряски земли» возможен, если на первичную детонацию бомбы-планера наложился факт вторичной детонации. Именно в качестве второго и выступил взрыв тяжелых артиллерийских снарядов. Именно это Болвинов и наблюдал в момент сверхточного прилёта.