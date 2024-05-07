Правда большинство из показателей пока что возможны лишь в теоретическом аспекте.

В США, наблюдая с завистью, как развивается на полях СВО малая беспилотная авиация, провели презентацию собственного стартапа, главный продукт которого – конвертоплан Razor P100. Он изготовлен калифорнийским Mayman Aerospace и «умеет» в вертикальный взлёт и посадку, что автоматически относит его к классу аппаратов VTOL.

Со слов инженеров компании, первый образец умеет переносить полезный вес в практически полцентнера и послужит базовой моделью для целого семейства конвертопланов разного назначения и разной же грузоподъемности. Самая мощная модель «P500» будет способна летать с весом больше 200 кг. А в случае заинтересованности потенциальных заказчиков и этот рекорд будет побит.

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К настоящему моменту известно о таких разновидностях, как боевые машины и сугубо транспортные варианты. Как «промежуточная» модель, существует концепт и в виде аппарата с функциями ПВО. Есть в планах по производству и разновидность воздушного аппарата-перехватчика БПЛА оппонента.









В ударном варианте дрон-конвертоплан может быть вооружен ракетными образцами, такими как высокоточные боеприпасы Hellfire или Brimstone.

Одним из главных преимуществ модели от MA можно назвать возможность взлёта с маленького клочка ровной поверхности размерностью в 3х3 метра. Что позволяет запускать «Рейзера» не только с сухопутных участков, но и с боевых кораблей и даже самолётов.

Известны такие тактико-технические характеристики этого VTOL, такие, как максимальная высота полёта в 3 км и скорость горизонтального полёта до 1000 км\ч.

Боевой беспилотник «умеет в ИИ» с возможностью навигации по GPS-каналу и включением в единую сесть системы управления сражениями.

Пока что в воздух поднялся только предполётный прототип P50. «Базовый вариант» в виде P100 сможет взлететь в конце лета.

Перспективной разработкой уже заинтересовались в МО США с выделением малого пакета финансирования в 2 млн. долларов.