Ситуация для украинской армии настолько "хороша", что о контрнаступлении в следующем или последующем годах думает только Владимир Зеленский.

Ситуация для украинской армии в районе Часова Яра ещё не критическая, но тяжелая наверняка. Об этом свидетельствует такой свежий факт, как подрыв именно силами сапёров ВСУ мостового перехода через канал Северский Донец-Донбасс. О детонации, приведшей к разрушению этого инженерного сооружения, сообщили сами же украинские военнослужащие. Хотя немногим ранее в этом были «обвинены» именно российские военные, точнее звено оперативно-тактической авиации ВКС.

Вместе с тем руководитель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ в лице Ивана Тимочко, рассказал, что уничтожение моста было осуществлено лишь потому, что российская пехота набрала чрезвычайно хороший темп для продвижения по фланговому пространству осаждаемого ныне Часова Яра.

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Тимочко утверждает, что лишь подорвав переход через канал, украинские войска сильно замедлили продвижение российских сил. Хотя по факту это не ВСУ «замедлили» наступление ВС РФ, а лишь фактом уничтожения моста констатировали, что дальнейшей возможности удерживать левый берег канала нет, от слова совсем, и все подразделения украинской армии отступили на противоположный берег.

Аналогичный инцидент произошел и в Харьковской области, где контролируемым подрывом был разрушен мостовой переход в Волчанске. И хотя сам город ещё не взят армией РФ, видимо в украинском Генштабе с высокой долей вероятности об этом задумываются, и действуют, что называется, «на опережение».

А тем временем, армейская группировка «Север» на границе с Харьковской областью прирастает всё большим количеством российских военнослужащих и увеличилась ровно в 2 раза с 30 тыс. человек до 60 тыс. личного состава.