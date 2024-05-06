Чехия уже "передает" 1 млн снарядов для нужд ВСУ на протяжении двух месяцев, хотя поставки должны были начаться еще 8 недель назад. Так будет и с продукцией немцев

Украинская армия до конца этого года получит дальнобойные снаряды, максимальное боевое расстояние которых составляет исключительные 100 километров. Об экспериментальной версии артиллерийских боеприпасов, произведенных германским концерном Rheinmetall, обозначившим сроки передачи своего вооружения 2024 годом, рассказал лично директор фирмы Армин Пеппергер.

Топ-менеджер сети оружейных предприятий так же поделился, что помимо передовых версий снарядов для пехотных установок, украинская армия получит несколько сот тысяч 15-мм тяжелых «классических» снарядов, так как в ВСУ острый дефицит подобного вида вооружения.

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Правда не все согласны с такой пока что потенциальной эскалацией. Так федеральный канцлер германской республики Олаф Шольц в своем недавнем выступлении со смехом рассказал, почему Украине не достанутся дальнобойные авиационные ракеты KEPD-150/350, больше известные как Taurus.

К тому же как то странно на Западе стали воспламеняться оборонные предприятия, словно их сотрудники одновременно перестали соблюдать строгие меры пожарной безопасности. Так в Берлине полностью выгорел огромный завод компании Diehl, занятой помимо прочего и производством зенитных систем IRIS-T.