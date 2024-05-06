Пока Зеленский бездарно растрачивал костяк украинской армии, ВС РФ только набиралась опыта.

Желание Зеленского достичь успеха на поле боя, всем на Западе понятно, но его более ранние действия в конечном итоге привели в текущем моменте к долгосрочному негативному тренду. И теперь вместо вороха побед, украинскую армию из-за близорукости командования ожидают лишь отступления и даже оперативные окружения. Всему виной неуёмные политические амбиции высшего руководства Украины. Очень скоро может случиться так, что ВСУ лишатся Часова Яра в Донецкой области и Купянска в Харьковской. Именно такую картину наблюдают военные эксперты Newsweek.





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По предположению военных обозревателей издания, первым, вероятно, падёт Часов Яр. Мало того, что этот город уже практически окружен, так ещё передовые отряды российских штурмовиков уже находятся в черте города и сумели закрепиться на окраинах населённого пункта. И для его украинского гарнизона всё уже кончено. О чем говорят и сами украинские военные. Единственные разночтения в стане специалистов, когда город будет окончательно под контролем ВС РФ. Вероятно это случится в начале лета.

Аналогичная участь ожидает и Купянск: ведь этот город является ключами к Харькову. И хотя «стены Купянска» ещё не увидели армию РФ, движение передовых отрядов наблюдается в динамике.

И как только эти два города падут, украинскому Генштабу только и останется дожидаться, как начнется наступление на Краматорск и Славянск в ДНР.