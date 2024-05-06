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Madarator
The Jerusalem Post: Зеленский ведет свою страну в пропасть
Быть хорошим руководителем юмористического проекта не то же самое, что руководить большой страной.

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  The Jerusalem Post считает, что Владимир Зеленский, словно потеряв последнюю нить, связывающего его с суровой реальностью, продолжает делать мелкие шаги в сторону пропасти в тесных объятиях со всей огромной страной. И по мнению редакции The Jerusalem Post до падения в пропасть осталось сделать всего лишь один шаг. Почему происходит именно так, объяснили местные журналисты, заметившие в желании текущего руководителя Банковой «необъяснимое» с точки зрения здравой логики увольнение военных советников.

   Но с другой стороны, как поступать иначе, когда твоя армия, вопреки всему здравому смыслу, пытается цепляться за каждый населённый пункт, даже самый малозначимый, продолжая обороняться без фортификационных инженерных сооружений. Все эти усилия в последнее время превращаются в плод бессмысленных действий, так российская военная машина набрала свой невероятной силы ход, обрушивая на головы украинских солдат и офицеров большое количество тяжелых артиллерийских снарядов и планирующих бомб. И всё это подаётся «под соусом» из нескончаемого потока fpv-дронов россиян.

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   Поэтому как бы не хотел Александр Сырский и его генералы, простые военнослужащие ВСУ вынуждены попросту бежать с поля боя, порой без всякого обеспечения отхода по воинской науке. Всё это результат не глупых решений, а острейшего дефицита в бронетехнике.

   И это ещё не всё. Украину попросту раздирает на множество частей невероятной крепости коррупция и недовольство жителей несправедливой мобилизацией, когда штурмовать условные посадки под Очеретино идут самые бедные и социально незащищенные группы жителей, а не депутаты Верховной рады или полиция. Всё это скопом «добивает» верховную власть, резюмируют иностранные журналисты.

#инопресса #инопресса об украине
Источник: jpost.com
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