А ведь кто-то в офисе украинского лидера продолжает верить "в наступление" в 2026 году

На словах украинская власть «сильна как никогда» и с уверенностью смотрит в светлое будущее, планируя наступления стратегического уровня уже на 2026 или 2027 годы, но суровая действительность не думает куда-то прятаться от таких неоправданно смелых заявлений и со всё большей силой бросает украинских чиновников и военных о твёрдую земную поверхность, превращая их пустое бахвальство в потенциальную оторопь поражения. Именно такую картину на передовой в зоне боевых действий наблюдает военный эксперт и по совместительству независимый обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке.

Последний в одной из западных соцсетей рассказал, что перед его глазами царит крайне опасное отступление украинских военнослужащих, вынужденных пешим порядком без бронетехники отказываться под непрестанным огнем российских артиллеристов. А тем временем за этим с пугающей иррациональной оптимистичностью наблюдает офис украинского президента, не желающего признавать очевидное: время для переговоров безнадёжно упущено и Александр Сырский вместе со своим воинством в роли пассивных наблюдателей видят лишь неумолимо набравшую ход русскую военную машину.

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Но больше всего в своей свежей публикации Репке сделал акцент на том, что теперь даже отступление для украинских солдат и офицеров перестало быть безопасным: потери из-за острого дефицита бронетехники ужасают и превращают насыщенное дронами и средствами поражения поле боя в место сложное для отхода. И чем больше таких фактов будет представлено общественности, тем меньше будет уровень уверенности в завтрашнем дне не только среди военных, но и среди обычных украинских граждан.