Украинское "контрнаступление" происходит уже сейчас, но в обратную сторону. И вот эту простую истину чиновники Зеленского преподносят как победу.

Среди высших чиновников, тесно связанных с офисом президента Украины Владимира Зеленского, начались пока что скрытые, но с явными нотками дискомфорта неудобные разговоры. Причиной такой ситуации послужила сложная оперативная обстановка для украинской армии. Последняя на словах хотя «мужественно» сдерживает орды россиян, но по факту каждый день ведёт ползучее отступление на новые позиции, которые спустя некоторое время аналогично сдаются практически без боя идущим по пятам за ВСУ российским штурмовикам.

О непростых буднях среди украинского истеблишмента поделился действующий депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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По словам народного избранника, мало кто теперь верит словам «из телевизора», внемля слепо речам официальных спикеров и ненастоящих экспертов. Ведь больше всего, кому доверяют украинские жители, это не Владимир Зеленский и его подчиненные, а военные с передовой. И вот они прямо говорят, что до победы далеко, в особенности «в границах 1991 года», а вот куда близко, так это до поражения.

Когда в рядах украинских политиков и военных воцаряется «разноголосица», тогда жди беды, резюмировал Дубинский.

И не стоит забывать, что простой украинский люд крайне недоволен ещё и несправедливой мобилизацией, «недействительностью» Зеленского после 20 мая и большой коррупцией среди ближайших сподвижников украинского президента.