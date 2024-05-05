А вот в то самое трудное время западные "партнеры" Киева не очень-то и хотят в тяжелое положение последнего и войти, требуя начать выплачивать кредиты

Несмотря на непонятно откуда взявшиеся большие наступательные амбиции, выраженные больше на словах, чем на реальной ситуации в «грозовых полях», украинское политическое руководство грезит днём будущим, но не сегодняшним, в котором у ВСУ очень большие проблемы на передовой. Прямо сейчас в текущем моменте украинская армия вынуждена решать сложное уравнение со множеством переменных, не в силах удержать стройные ранее оборонительные ряды. Об этом решил рассказать бывший командир армии США Дэниел Дэвис. Так по словам экс-подполковника, пока Владимир Зеленский грезит мощным контрнаступлением, «отложенным» на 2025 или 2026 года, а согласно вчерашнему заявлению Джейкоба Салливана, как помощника президента США по национальной безопасности, на 2025 год, силы ВС России дошли до тех территорий, на которых из-за близорукости украинских генералов так и не были в свое время возведены капитальные оборонительные сооружения.





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Теперь российские штурмовые группы продвигаются там, где у Украины никогда и не было фортификационных постов, что делает угрозу масштабного отступления не такой уж и призрачной.





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В своем комментарии Дэвис сделал важный акцент на том, что преодолевая раньше защитные порядки ВСУ, возводимые на протяжении долгих 10 лет, ВС РФ обрели такой важный опыт по взлому украинских позиций. И уже получив те самые драгоценные крупицы знания, как брать украинские опорники, дело для солдат и офицеров армии РФ пойдет куда быстрей.