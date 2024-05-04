Когда Залужный будучи главкомом ВСУ, попросил Зеленского о постройке укреплений, его уволили.

Украинские военнослужащие воочию наблюдая превосходство ВС России, даже отходя с передовых позиций, ожидают, что в новых блиндажах и окопах они могут быть настигнуты вооружением россиян. Оказывается украинские генералы до последнего отказывались верить, что отступление ВСУ возможно, и поэтому не считали нужным возводить фортификационные строения. Теперь эта политика больно аукается простым солдатам и офицерам, вынужденным окапываться буквально в чистом поле. Своими жалобами украинские бойцы поделились в интервью Associated Press.

Согласно свежим заявлениям украинских военных, если нет снарядов, то единственный вариант остаться живым – это очень быстро отступить. Даже если ты находился в относительно защищенном блиндаже. Но в текущий момент времени отступая, украинцы оказываются в гораздо худших условиях: уставшим подразделениям буквально лопатами приходится рыть для себя и своей бронетехники свежие укрепления: инженерной техники крайне мало и на все отступающие группы её не хватает.

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«Плюсом» сюда идут преследующие обстрелы россиян и несокрушимая стена бюрократии, замедляющие возведение оборонительных линий.

И пока верховная украинская власть отчиталась о выделении практически 900 млн. долларов для возведения инженерных оборонительных сооружений, военные считают, что это нужно было делать не в апреле или мае, а ещё прошлой осенью. К тому же мощным планирующим бомбам ВКС практически всё равно, какого типа перед ними оборонительная стена – земляная или бетонная, с наибольшей вероятностью они будут разрушены.