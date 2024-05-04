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Daily Telegraph: Новое наступление армии РФ может стать для Украины «концом»
Провести свое "контрнаступление" Украина может лишь в 2026 или 2027 годах.

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   Нотки оптимизма, которые сквозят в каждом новом выступлении «идущего до конца» Владимира Зеленского в очень скором времени могут поменять свой пышущий приятными ожиданиям настрой. Всё дело в том, что в Москве учли прошлые ошибки, сделав соответствующие выводы, причем усвоено было множество уроков: от слабой боевой подготовки и до недостаточного оснащения на передовой штурмовых подразделений. К настоящему дню ВС России сильны как никогда, её ОПК набрал невероятный по скорости темп производства вооружений, в том числе самых новых, начиная от снарядов с повышенной дальности стрельбы, и заканчивая тяжелыми огнеметными системами, такими как «Дракон». А экономика и бюджет РФ устойчивы как никогда. Всё это в комплексе дают Украине слишком мало шансов не то что на победу, а шанс на существование. В этом уверены в своей свежей публикации журналисты The Daily Telegraph.

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   Так если домыслы, витающие в западных коридорах власти о том, что очень скоро начнётся тот самый «день Ч», под которым подразумевается только то самое крупномасштабное наступление России, то Киев, как и вся его армия, лишатся всего. «Конец» станет самым популярным словом среди гражданских и военных чиновников украинского государства. И даже если Вашингтон и Брюссель решатся оказать помощь ВСУ, поддержка в массе своей окажется лишь словами солидарности, что явно не продлит существование украинской армии.

  А тем временем в западных странах прокатилась странная волна пожаров по предприятиям, производящим высокотехнологичные типы вооружений. В частности возгорание произошло на большом заводе в Германии, занятом выпуском ЗРК IRIS-T и реактивных снарядов GMLRS.

#инопресса #инопресса о всу #инопресса о россии
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