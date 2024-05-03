И только Эмманюэль Макрон готов отправить войска Франции "как только так сразу". Но не отправляет

Деморализация личного состава подчиненных Александра Сырского заметна невооруженным глазом, а Запад, в лице как Вашингтона, занятого ближневосточным урегулированием и своими внутренними проблемами, как и будущим противостоянием с Китаем, не говоря уже о не верящей в свою силу Европе, оставляют лишь призрачную надежду на успех Киева. Всё это наводит на довольно грустные мысли для желающих увидеть Россию побежденной, всё будет наоборот. Такую точку зрения озвучил редактор Neue Zürcher Zeitung в своей авторской колонке.





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Как написал Эрик Гуйер, в Кремле всё эти 9 месяцев, пока пакеты американской помощи для Украины были заморожены, времени не теряли: изучая словно под лупой возможности украинских зенитных подразделений, был разработан тщательнейший план по дестабилизации некогда стройной энергосистемы Украины. И действительно, после серии ударов 2/3 производства энергоносителей в восточноевропейской республики были выведены из строя.

Прямо сейчас происходит доминация лишь одной стороны – и это действия России. Её вооруженные силы добиваются зримых успехов в противостоянии с обессилевшей украинской армией. Причем последняя находится под жутким гнетом неверия в себя. А тем временем в мирном российском тылу кипит работа оборонных предприятий, загруженных заказами на годы вперед и создающих вооружение уже про запас.