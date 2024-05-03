Российская армия демонстрирует успехи и тот самый прорыв, после которого Макрон обещал войсками помочь Киеву. Но воз как в той старой басне и ныне там

Ввести войска на Украину, как того обещал в своем недавнем обращении Эмманюэль Макрон, и в то же самое время приехать поддержать Украину в Киев хотя бы своей моральной поддержкой, у текущего французского президента до сих пор не получается. Отказ приехать в восточноевропейскую республику Макрона, как его обещания помочь своими военными в случае неудач украинских солдат и офицеров на передовой, привлек внимание журналистов портала «Страна.ua».

Так любящий купаться в лучах славы французский лидер во вчерашней беседе с корреспондентом Economist ещё раз публично повторил, что не только вооруженные силы Франции должны оказаться на Украине, но и структуры НАТО. И если для Киева будет действительно всё плохо, то Париж обязательно сделает на этом очень сильный акцент.

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Как заявили украинские работники прессы, с начала 2024 года российские вооружённые силы добились двух военных достижений, причём очень значимых: контроля над Авдеевкой и очеретинского прорыва. Но вместо этого, Макрон, обещавший ввести свои войска как только случится нечто в этом роде, до сих пор хранит тягостное молчание.

И молчать Макрону, подытожили в публикации, есть отчего: никто из союзников по НАТО не поддержал инициативу французского лидера и оставил без внимания его красивые слова поддержки. Прошло два месяца, как в марте хозяин Елисейского дворца обещал быть в Киеве, но Макрон словно забыл свои горячие заверения и обещания.