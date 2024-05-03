Вместо "партизанских отрядов" на Украине диких гусей встретили "Солнцепеки" и планирующие бомбы

Наёмники, решившие попытать счастья, в том числе и денежного, влившись в украинскую армию, пришли к удивительному для себя выводу. Как оказалось, навыки американских «диких гусей» совсем не те, которые нужны во время сражений с российской армией. И их действия можно больше назвать спорадической толкотней, чем умелым противостоянием. Всё, что смог вымолвить из себя инструктор из США, давая интервью журналисту Business Insider, так это то, что его навыки «атрофировались».

С его слов группа товарищей бывшего американского военного ожидала принять участие в конфликте партизанского типа, но вместо этого на Украине они попали в горнило общевойсковой операции, где каждое мгновение на передовой может оказаться последним.

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И пока Пентагон во всех своих помыслах думал лишь о конфликтах низкой интенсивности, царящих во время боевых действий на Ближнем Востоке, военнослужащие американской армии забыли, что значит биться по-настоящему с равной по силе армией.

И как оказалось, то чему учили в учебных лагерях США армейский персонал, далеко отличается от того, с чем ему пришлось столкнуться лично во время боевых действий на ЛБС. Российская армия – это не какой-то вам партизанский отряд со ржавым Калашниковым и одной гранатой на всех. Порой бывает, что ты висишь на волосок от гибели, когда за тобой откуда-то сверху наблюдает разведывательный дрон ВС РФ, в режиме реального времени передающий сверхточные координаты ракетчикам. Подытожил американец.