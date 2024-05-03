Тактика смены направления и плотности атак слишком сильно заставляет нервничать украинский Генштаб

Часов Яр стал яростной ареной боев после неожиданного падения Авдеевки между ударными группами ВС РФ и украинским гарнизоном этого донбасского города. О том что сейчас происходит в битве за важный населённый пункт, чьи высоты позволяют контролировать близлежащие окрестности на много-много километров, решил рассказать своим читателям журналист германского ТВ-канала Кристоф Ваннер.

В своем видеоматериале, специально записанном для Welt, корреспондент объяснил, что хотя Часов Яр сам по себе городок по размерам более чем скромный, его важность для обеих сторон конфликта ни капли не преувеличена.

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Но как бы украинский гарнизон не надеялся сдержать натиск ВС РФ, последние смогли добиться зримого успеха, закрепившись на окраинах города в стремительном прорыве. Чем больше дней длятся бои здесь, тем больше шаткое положение украинцев в серьёзной перспективе в итоге полностью обрушиться.









И как только ВС РФ возьмут Часов Яр под свой контроль, в чём он ни на секунду не сомневается, их силы смогут начать наступление к таким крупным и важным городам, как Константиновка, Краматорск и Славянск, окончательно вытеснив украинскую армию с Донецкой области.









Поэтому Владимир Зеленский и Александр Сырский, как президент Украины и главком ВСУ в своем самом глубоком отчаянии пытаются маневрировать и в без того скудной на армейские ресурсы среде, перебрасывая на наиболее тонкие участки украинской обороны «пожарные бригады» солдат и офицеров.