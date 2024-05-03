Но в Киеве не читают иностранных газет, а уже "решили" идти на Крым

Неизвестно, чем всё это время было занято высшее военное командование украинской армии, но по неизвестной причине российским войскам удалось врасплох застать ВСУ. Почему украинская армия оказалась неподготовленной и растерянной в момент продвижения ВС РФ, предстоит только выяснить, но Владимир Зеленский и Александр Сырский несут персональную ответственность за подобное вопиющее поведение своих гражданских и военнослужащих подчиненных. Удивляется происходящему на Украине в высших эшелонах власти американский обозреватель Патрик Дреннан.

В своем специальном материале для издания Hill, аналитик указал, что восточноевропейская республика оказалась на пороге одновременно «удивления и отчаяния», будучи застигнута чуть ли не в процессе «отдыха на пикнике», когда мощные контрнаступательные действия России позволили последней добиться очевидно достаточного успеха, что бы о нём стала писать не только российская, но и мировая пресса. Теперь, пока с растерянным видом в Вашингтоне и Брюсселе обсуждают, что делать украинским войскам уже в мае, по некоторому предположению военных специалистов, высока вероятность того, что оборонительные заслоны украинцев могут не выдержать мощного напора ВС РФ.

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По утверждению Дреннана, Москва учла прошлые ошибки и отладила механизм прекрасной логистики и уровень иерархического взаимодействия, сделав командную структуру невероятного качества рабочим механизмом. Да и украинские fpv-дроны на поле боя уже далеко не то «супероружие», которым они были раньше.

Украина отстаёт от армии РФ по численности, вооружениям и оперативному искусству офицеров и генералов. Что это, как не преддверие поражения Украины, – констатирует Бреннан.