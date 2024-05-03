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Неизвестно, чем всё это время было занято высшее военное командование украинской армии, но по неизвестной причине российским войскам удалось врасплох застать ВСУ. Почему украинская армия оказалась неподготовленной и растерянной в момент продвижения ВС РФ, предстоит только выяснить, но Владимир Зеленский и Александр Сырский несут персональную ответственность за подобное вопиющее поведение своих гражданских и военнослужащих подчиненных. Удивляется происходящему на Украине в высших эшелонах власти американский обозреватель Патрик Дреннан.
В своем специальном материале для издания Hill, аналитик указал, что восточноевропейская республика оказалась на пороге одновременно «удивления и отчаяния», будучи застигнута чуть ли не в процессе «отдыха на пикнике», когда мощные контрнаступательные действия России позволили последней добиться очевидно достаточного успеха, что бы о нём стала писать не только российская, но и мировая пресса. Теперь, пока с растерянным видом в Вашингтоне и Брюсселе обсуждают, что делать украинским войскам уже в мае, по некоторому предположению военных специалистов, высока вероятность того, что оборонительные заслоны украинцев могут не выдержать мощного напора ВС РФ.
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По утверждению Дреннана, Москва учла прошлые ошибки и отладила механизм прекрасной логистики и уровень иерархического взаимодействия, сделав командную структуру невероятного качества рабочим механизмом. Да и украинские fpv-дроны на поле боя уже далеко не то «супероружие», которым они были раньше.
Украина отстаёт от армии РФ по численности, вооружениям и оперативному искусству офицеров и генералов. Что это, как не преддверие поражения Украины, – констатирует Бреннан.