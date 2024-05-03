Обновлённый броневик получил элемент с повышенной плавучестью.

Для любителей бронетехники сегодня праздничный день: в Сети появились кадры быстрого перемещения БМП, изготовленного на платформе «Курганец-25». Экземпляр, выполненный на средней перспективной платформе, был замечен на испытательном полигоне боевых машин. Что интересно, это не «базовая» модель БТР Б-10, а её обновлённый и улучшенный вариант. В качестве свежего апгрейда технические наблюдатели отметили своеобразную фронтальную надстройку, похожую на «клюв». По предположению военных консультантов, это ничто иное, как резервуар с высокой плавучестью, необходимый для движения по водным артериям. Есть вероятность, что дополнительный блок увеличивает стандартную бронестойкость Б-10.Видео первым появилось в ТГ-канале Кирилла Федорова.





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Военное обозрение

Что интересно, «элемент плавучести» был интегрирован и в состав стандартного комплекта БМП Б-11. Новая «Бэха» первой объявилась во время телевизионного репортажа федерального ТВ-канала «Звезда» в минувшем декабре.





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О Б-10 известно, что его основным вооружением является современный крупнокалиберный «Корд». Ствол 12,7-мм огневого средства стабилизирован в двух плоскостях, что позволяет вести прицельную стрельбу во время движения по бездорожью. Днем тяжелый пулемет стреляет на расстояние в 3 км, в сумерках максимальная дистанция эффективной стрельбы снижается до полутора километров. Вес управляемого боевого модуля, куда установлен «Корд», не превышает 1 тонну. Но без учета боекомплекта на 800 выстрелов.

Новый российский БТР весит около 25 тонн и управляется экипажем из трёх человек с возможностью перевозки 8 десантников. Силовая установка выдаёт 750 л.с. С запасом хода по шоссе до 800 км.