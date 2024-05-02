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Сегодня один из тех неприятных дней для украинской стороны, лишившейся иностранного образца вооружения, представляющего на самом деле неподдельный интерес для отечественных оборонных инженеров. Речь идёт о редкой для ВСУ модификации классической БМП Bradley. Именно такая версия используется американскими военнослужащими как броневик артиллерийских наблюдателей и специалистов по авиационному наведению. Имеющая отличия машина называется М7 BFIST.
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"Командирская машина" на базе Брэдли – M7. РБК
Сама вариация отличается от стандартного комплекта электронным оборудованием управления огнем артиллерии, позволяющем включить в единую сеть тяжелый калибр САУ – 155-мм самоходки М109А6 Paladin. Специально в эту Брэдли интегрированы и модули обнаружения военных объектов, дальномеры-целеуказатели с лазерным лучом и комплект спутниковой связи и навигации. Больше в измененной версии и членов экипажа – таковых целых четыре члена команды. Именно столько необходимо для управления секретным оборудованием.
Она же
Что очень интересно, несмотря просто на тысячи Bradley в составе американской армии, в США таких вариаций всего 55 единиц. В украинскую армию в Пентагоне передали 4 «командирских» машины.
После такого архиважного трофея на 100% можно утверждать, что за океаном соответствующие армейские спецы кусают локти, в особенности, если все внутренности добытой бронемашины относительно целы.
Заглядывая в недалёкое прошлое, неспроста американские военнослужащие и гражданские консультанты наложили вето на отправку своим украинским коллегам Абрамсов и Брэдли последних версий. Как выяснилось, предположение, что ВС РФ получат доступ к технологиям американского ВПК, оказалось на 100% пророческим.