Отдельное спасибо украинским военным за машины наведения высокоточного вооружения и разведки говорят специалисты различных бронетанковых КБ России.

Сегодня один из тех неприятных дней для украинской стороны, лишившейся иностранного образца вооружения, представляющего на самом деле неподдельный интерес для отечественных оборонных инженеров. Речь идёт о редкой для ВСУ модификации классической БМП Bradley. Именно такая версия используется американскими военнослужащими как броневик артиллерийских наблюдателей и специалистов по авиационному наведению. Имеющая отличия машина называется М7 BFIST.

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"Командирская машина" на базе Брэдли – M7. РБК



Сама вариация отличается от стандартного комплекта электронным оборудованием управления огнем артиллерии, позволяющем включить в единую сеть тяжелый калибр САУ – 155-мм самоходки М109А6 Paladin. Специально в эту Брэдли интегрированы и модули обнаружения военных объектов, дальномеры-целеуказатели с лазерным лучом и комплект спутниковой связи и навигации. Больше в измененной версии и членов экипажа – таковых целых четыре члена команды. Именно столько необходимо для управления секретным оборудованием.

Она же

Что очень интересно, несмотря просто на тысячи Bradley в составе американской армии, в США таких вариаций всего 55 единиц. В украинскую армию в Пентагоне передали 4 «командирских» машины.





После такого архиважного трофея на 100% можно утверждать, что за океаном соответствующие армейские спецы кусают локти, в особенности, если все внутренности добытой бронемашины относительно целы.

Заглядывая в недалёкое прошлое, неспроста американские военнослужащие и гражданские консультанты наложили вето на отправку своим украинским коллегам Абрамсов и Брэдли последних версий. Как выяснилось, предположение, что ВС РФ получат доступ к технологиям американского ВПК, оказалось на 100% пророческим.