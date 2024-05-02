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Madarator
Противотанковая ракета "Корнета" сбила гексакоптер ВСУ – "Бабу-Ягу"
Нечего по ночам летать и боевой народ "пугать"

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   Украинский дрон тяжелого класса «Баба-Яга» отечественные специалисты по малой беспилотной авиации приземлили при помощи противотанковой ракеты. Речь идёт о ракетном комплексе «Корнет», российские операторы которого атаковали гексакоптер ВСУ.

   Об успешных действиях разведчиков ЮГВ на одном из операционных направлений в зоне проведения СВО, рассказали в МО РФ.

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   В подробном отчете для департамента информации и массовых коммуникаций было указано, что тяжелый ПБЛА был обнаружен в ночном небе из пункта наблюдения, расположенном в развалинах кирпичного строения. После чего координаты с украинской воздушной машиной получил расчёт «Корнета». С одного выстрела очень опасный дрон был выведен из строя.


Пуск тяжелой ракеты из ПТРК Корнет. rg.ru


   Как прокомментировали в пресс-службе МО, российские передовые группы наладили тесные контакты с подразделениями воздушных разведчиков, после чего оперативная скорость принятия решений и боевой работы несоизмеримо выросла. В качестве оппонентов обычно выступают украинские ДОТы, бронетехника и скопления живой силы.



   А теперь почему «Баба-Яга» как вооружение, настолько опасна. И хотя по паспорту это всего лишь крупный сельскохозяйственный дрон, его боевые возможности впечатляют: оснащённый тепловизором и грузоподъемностью до 60 килограмм, он является очень грозным противником, выступая в роли самого настоящего тяжелого бомбардировщика, использующего в качестве боеприпасов, мины и снаряды.

#баба-яга #птрк &quot;корнет&quot; #корнет против бабы-яги
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