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Madarator
FP: американский ВПК продолжает выпускать ненужные виды вооружений, слабо копируя опыт СВО
Бывший гегемон всё не понимает, что без мангалов и комплексов РЭБ переоцененному танку Abrams на передовой делать нечего

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   Военные обозреватели известного Foreign Policy сделали вывод, что американские военные не поспевают за новым опытом и условной военной модой конфликта высокой интенсивности между вооруженными силами Украины и России. Неприятный вывод об этом был сделан во время визита на секретные учения ВС США на полигоне Форт-Ирвин. Именно там военнослужащие, выступающие под звездно-полосатым флагом пытались усвоить хотя бы часть знаний, аккумулированных экспертами по результатам российской СВО.

   Так военные аналитики пришли к выводу, что тот самый опыт, активно накопленный бойцами ВСУ и ВС РФ, лишь только на третьем году отечественной спецоперации в малых дозах стал «впрыскиваться» военным американским коллективам.

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   Но что куда хуже для начальников Пентагона, американский ВПК продолжает выпускать ненужные виды вооружений, без оглядки штампующей то, у чего нет «противоядия» от вездесущих боевых квадрокоптеров, которые заполонили собой любое современное сражение между россиянами и украинцами. Тем более становится куда страшней, когда буквально 100-долларовый дрон может повредить на земле американский истребитель ценой далеко за 30 миллионов долларов, а модулей РЭБ, которые есть теперь у ВС России, в США у действующих военных либо нет совсем, либо слишком мало.

   Вместе с тем для американского генералитета не всё так однозначно в пессимистичной парадигме, пришли авторы публикации, пускай со скрипом, но высшие военачальники стали осознавать, что в будущих конфликтах на поле боя будут доминировать роботы во всех своих проявлениях, начиная от летающих боевых платформ и заканчивая штурмовыми роботизированными танками и разведывательными дронами в виде механических «собак», резюмируют американские журналисты.

#инопресса
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