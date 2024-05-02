Бывший гегемон всё не понимает, что без мангалов и комплексов РЭБ переоцененному танку Abrams на передовой делать нечего

Военные обозреватели известного Foreign Policy сделали вывод, что американские военные не поспевают за новым опытом и условной военной модой конфликта высокой интенсивности между вооруженными силами Украины и России. Неприятный вывод об этом был сделан во время визита на секретные учения ВС США на полигоне Форт-Ирвин. Именно там военнослужащие, выступающие под звездно-полосатым флагом пытались усвоить хотя бы часть знаний, аккумулированных экспертами по результатам российской СВО.

Так военные аналитики пришли к выводу, что тот самый опыт, активно накопленный бойцами ВСУ и ВС РФ, лишь только на третьем году отечественной спецоперации в малых дозах стал «впрыскиваться» военным американским коллективам.

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Но что куда хуже для начальников Пентагона, американский ВПК продолжает выпускать ненужные виды вооружений, без оглядки штампующей то, у чего нет «противоядия» от вездесущих боевых квадрокоптеров, которые заполонили собой любое современное сражение между россиянами и украинцами. Тем более становится куда страшней, когда буквально 100-долларовый дрон может повредить на земле американский истребитель ценой далеко за 30 миллионов долларов, а модулей РЭБ, которые есть теперь у ВС России, в США у действующих военных либо нет совсем, либо слишком мало.

Вместе с тем для американского генералитета не всё так однозначно в пессимистичной парадигме, пришли авторы публикации, пускай со скрипом, но высшие военачальники стали осознавать, что в будущих конфликтах на поле боя будут доминировать роботы во всех своих проявлениях, начиная от летающих боевых платформ и заканчивая штурмовыми роботизированными танками и разведывательными дронами в виде механических «собак», резюмируют американские журналисты.