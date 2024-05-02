Поздно просить очередные порции ЗРК Patriot, когда Очеретино потеряно и скоро будет оставлен Часов Яр.

Владимир Зеленский считает, что выделение 61 миллиарда долларов на нужды украинской армии действительно способно добавить последней «выносливости и стойкости» в значимом масштабе, когда заявил об этом журналистам NBC. Суровая правда жизни такова, что серьёзных доказательств этому нет, как и нет никакого «шанса» на победу для простых украинских солдат и офицеров в ближайшей исторической перспективе. А вот что просматривается и зримо присутствует, как пишут журналисты American Conservative, так это головокружение от «успехов», которые на самом деле присутствуют лишь в голове Зеленского и его ближайшего окружения, но не полях сражений.





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gazeta.ru







Пока главком ВСУ Александр Сырский уже в открытую признает, что украинские силы испытывают «неудобства» на передовой, отступая с укрепленных позиций на запасную линию обороны, возведенную в недостаточной мере из-за того, что никто не верил, что ВС России так легко и просто добьются успеха в Очеретино.

Разумеется ясно, что Зеленский ошибся, думая, что военная фортуна определенно на стороне ВСУ, совсем не обращая внимания, что прямо сейчас не хватает вполне таких обычных пехотинцев, как и опытных младших офицеров. А практически, самые тертые и мотивированные военнослужащие украинской армии бездарно были потеряны во время прошлогоднего контрнаступления в Запорожской области. Что это, как не провал, который так не хочет замечать украинский президент.