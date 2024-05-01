Как удачно получилось, когда представители США позволили себе "сболтнуть лишнего", обвинив Нигер в поставках урана Ирану.

Желание американских политиков продолжать навязывать свою «картину мира» другим странам в настоящий момент времени приводит лишь к тому, что часть лояльных к Вашингтону государств отказываются от некогда бурного и даже обоюдно выгодного сотрудничества. Так стало с властями Нигера, которых Белый дом необоснованно обвинил в поставках урана исламской республике. Причем доказательств того, что Нигер поставляет Ирану радиоактивный металл, представлено не было. Из-за этого африканская республика уведомила власти США, что присутствие военных под звёздно-полосатым флагом на её землях теперь крайне нежелательно. О том что этот факт будет иметь долгоиграющие последствия, уведомила свежая публикация от респектабельного The Hill.

В издании рассказали, что вывод американских сил дорого «аукнется» Джо Байдену. И никак, как кроме крупной неудачей, в материале иностранных журналистов это событие не называется.

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Бундесвер в Нигере. invoen.ru



И что больше всего беспокоит американских работников прессы, так это наблюдаемый даже из-за океана рост российского влияния на африканском континенте.

Тем более российские военные сотрудничают в довольно плотной манере с властями Мали и Буркина-Фасо, продолжая наращивать взаимодействие и с ЦАР.

А теперь к России присоединились Иран и Китай, продолжая участвовать в геополитическом сражении с США.

Известно, что на момент публикации в американской газете, в Нигере размещался контингент в 1,1 тысячи военных Пентагона.