Вот что бывает, когда армией управляют политики, а не военные.

Зная о сложной ситуации на передовой, Владимир Зеленский и его ближайшее окружение продолжают грезить о скорейшем контрнаступлении на позиции российских сил. Правда, зачем забегать так далеко вперёд, когда очередное село, и как считает военный обозреватель Bild Юлиан Репке, не последнее, очень скоро перейдет под контроль ВС РФ. Речь идёт о населенном пункте Архангельское, к которому на всех парах мчат штурмовые группы армии России, действующие на волне успеха в битве за Очеретино.

О том, что это череда вполне очевидных событий, образовавшихся в силу вполне объективных обстоятельств, свидетельствует хотя бы такой факт, как падение ранее поселений Новокалиново и Керамика. Недавно их освободили российские подразделения. Это в своей свежей публикации в одной из западных соцсетей Репке тоже указал.

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Военное дело

Но в российском Генеральном штабе не почивают на лаврах, а развивают наступательные действия на то же Архангельское сразу с двух векторов атак. Причем темп наступления составляет 2 км за одну неделю, что является максимальной скоростью с момента летних боёв 2022 года. И разумеется о превосходном темпе россиян прекрасно знает и главком ВСУ Александр Сырский со своими ближайшими генералами. Но противопоставить со своей стороны они ничего не могут абсолютно: всё потому, что в ВСУ острая нехватка вооружения и людей, и как их компенсировать хотя бы в ближайшие полгода, не знают даже в Пентагоне. За это нужно сказать отдельное «спасибо» Валерию Залужному, когда «стальной генерал» согласился провести имевшее изначально мало шансов на успех прошлогоднее украинское контрнаступление и одновременно продолжать удерживать Бахмут (Артемовск), по итогу всё равно оставленный.