Но раз дядюшка Сэм сказал ЕС идти прямо на погост, то добровольно и с песнями

Как бы руководство Европы не храбрилось и не рисовало текущую непростую ситуацию в куда более светлых тонах, на самом деле ЕС «до колик» зависим от удобрений из России. Вместо классического природного газа, те самые необходимые ресурсы для обильного роста урожая стали, по меткому заявлению журналистов Financial Times, «новым газом». О том, что без этого российского продукта Брюсселю обойтись невозможно, рассказал главный управляющий фирмы Yara – Свейн Торе Хольсетер.

Норвежский топ-менеджер, работающий в компании, находящейся на позициях крупнейшего производителя азотных удобрений в мире, прямо заявил, что как бы не «думали» политические лидеры Европы, никак минеральные азотные удобрения, как из природного газа, не изготовить. А без подобного рода «гумуса» истощенные почвы европейского континента не готовы к обильному произрастанию культурными растениями. Поэтому ни капли не удивительно, что в России понимают невероятную зависимость Берлина, Парижа, Рима и прочих европейских стран, от той самой зависимости в сфере еды и удобрений от Кремля.

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Репортер





И за такими фактами далеко ходить не надо: только за прошлый год ЕС купил в России удобрений ровно в 2 раза больше, чем в 2022 году. В цифрах это выражается так: 1\3 всех удобрений Европы – это удобрения из РФ.