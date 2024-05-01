Очеретино очень похоже станет новой Березиной, но теперь для украинских сил

Александр Сырский сильно лукавит, когда называет факт отступления украинской армии на Авдеевском операционном направлении незначительным. Всё что видят военные аналитики разных стран, так это невероятную военную удачу для российской стороны и очень сложные моменты существования для украинского Генштаба. Главком ВСУ называл отход украинских сил тактическим отступлением, но на самом деле очень скоро такое «тихое определение» станет куда более громким. Провал украинской обороны под Очеретино – это ничто иное, как прелюдия к стратегическому отступлению. И винить только одну в неудачах украинских генералов 115-ю механизированную бригаду здесь нельзя. Новости о том, что для ВСУ всё действительно очень плохо, а для оптимизма, даже осторожного, действительно нет ни малейшего повода, в своем мнении раскрыл Скотт Риттер.





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bbc.com







Отставной армейский офицер армии США назвал ходы украинского командования хотя и вынужденной мерой, но всё равно тактические отходы очень скоро превратятся в стратегическое бегство.

Стоит ли удивляться такой плачевной ситуации, если в ВСУ к недавнему дефициту боеприпасов и зенитных ракет присовокуплялись новые проблемы, такие как острая нехватка бронетехники и тех самых проверенных боями опытных солдат и младших офицеров. Вместо этого официальному украинскому рупору нужно быть готовым и иметь смелость объявить о скором кризисе для группировки ВСУ на всём Донбассе.