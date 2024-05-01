Самая лучшая песня для простых украинских мужчин – песня про "ухилянта", доблестно избежавшего сетей ТЦК.

Есть неиллюзорный шанс, что российская армия в ближайших числах мая может взять и провести анонсированное западной прессой то самое широкомасштабное наступление на позиции ВСУ, но украинская армия абсолютно к этому не готова. Всё дело в том, что большинство украинских боевых подразделений испытывают острую нехватку кадрового состава, и без разницы какого. Подготовленных, как и простых новичков, в украинской армии абсолютно не хватает. И где взять мотивированных солдат главком ВСУ Александр Сырский не знает. Даже выделение пакетов военной помощи со стороны США и некоторых европейских стран не меняет общую картину в сумме. О непростых раскладах для украинского военно-политического ведомства рассказал отставной старший офицер американской армии Дуглас Макгрегор.

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Как заявил экс-полковник, всё что он сейчас видит, так это укомплектованные ровно наполовину, а то и меньше, боевые украинские бригады. И это ровно в тот самый момент, когда некоторые из нестойких частей ВСУ начинают отступать. И хотя это единичные случаи, тенденция очевидна. А ведь как утверждает Макгрегор, то самое «массированное» наступление ВС РФ ещё даже не началось.

Потери в ВСУ нарастают, что с этим делать, не знают ни в Пентагоне, ни в украинском Генштабе, резюмировал бывший американский военный.