Лучше переплыть Тису, чем отправиться "отбивать" Очеретино.

Как бы не помогали США и ЕС в количестве и качестве военных поставок, другая сложная проблема украинского командования – дефицит опытных солдат и младших офицеров, не компенсировать зарубежной помощью от Вашингтона и Брюсселя. О том что наличие должным образом подготовленных военнослужащих в рядах украинской армии – один из основных факторов устойчивости, которого к сожалению для Владимира Зеленского, в ВСУ прямо сейчас нет, решили посвятить свою свежую передовицу в The Washington Post.

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Газета.ру

В новой публикации издания высказался отставной морпех американской армии Роб Ли, озвучивший крайне неприятную информацию для украинского командования: мотивированные и боеспособные солдаты стали редким «гостем» в ВСУ. И если даже просто солдат и старшин без опыта главком ВСУ Александр Сырский «не найдет», то действовать в бою придется депутатам Верховной рады и лично украинскому генералу. И хотя Ли умышленно утрирует, ситуация «в поле» такова, что в некоторых бригадах украинской армии, находящихся безвылазно в окопах так называемого переднего края, недокомплект составляет в худших случаях от 40 до 50 процентов. Как с таким количеством «пехоты» сражаться с большим успехом, даже опытный американский отставник не знает.

В финале статьи освещается тот факт, что в начале прошлой семидневки ВСУ пришлось делать ноги сразу из трёх населенных пунктов Донецкой области, что свидетельствует о множественных проблемах для украинских генералов.