Ситуация настолько тяжелая для ВСУ, что для обороны укрепрайонов главком Сырский привлекает элитные группы бойцов.

Ситуация на передовой для украинского военно-политического руководства настолько непростая, что из-за слабой боеспособности текущего состава ВСУ в контактный бой вынуждены вступать элитные диверсионные или разведывательные группы украинских силовиков, подготовленные инструкторами американской армии и НАТО. Речь идёт о команде Александра Сырского, отправившего своим приказом главкома ВСУ в зону боевых действий для обороны важных точек ряд особых групп. Речь идёт о спецназе «Белые волки» из «Альфы» СБУ и команде ССО армейских украинских сил.





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Так первое формирование вынуждено было принять контактный бой в поселке Керамик, не сумев отступить в нужный момент вслед за основной группировкой ВСУ.

Второму специальному формированию не повезло в Часов Яре, когда украинские «Рейнджеры» столкнулись со спецназом российского ГРУ. Победителями, как и в первом случае, вышла сторона ВС РФ.

Полк «Рейнджеров» структурно входит в украинские Силы Специальных Операций и имеет в своем составе самостоятельные подразделения артиллерии, саперных специалистов и ротное формирование операторов БПЛА. Всех бойцов элитной группы учат по стандартам НАТО.

Но несмотря на якобы «элитную элитность», дефицит в этом воинском подразделении привел полковое командование к тому, что кандидатов здесь служить приходится разыскивать при помощи объявлений в интернете: потери, даже с подготовкой по зарубежным «качественным стандартам» – зашкаливающие в своих значениях.





Те самые "Рейнджеры"

