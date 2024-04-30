Откуда у странствующих ромов передовой российский дрон, предстоит выяснить следствию.

В тамбовском регионе местные ромы решили обогатиться вполне законным способом: принести в местный пункт металлоприема ненужный стальной объект. Но каково было удивление работников базы металлолома, узнавших в таком объекте разведывательный армейский беспилотник. О невиданной находке первым рассказал ТГ-канал «Baza».





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Согласно сведениям информационной площадки, местная цыганская диаспора доставила воздушный аппарат в пункт приема металлолома в Первомайский городской округ Тамбова.

Приемщики сразу оценили «масштаб происшествия» и вызвали в помещение сотрудников полиции. Работники правопорядка в экстренном режиме принялись за выяснение всех обстоятельств дела. В частности, их очень интересовало, откуда у цыган военная разработка ценой выше 500 тыс. рублей.









На первый взгляд обнаруженный БПЛА есть ничто иное, как беспилотный разведчик оперативного уровня «Орлан-10». По версии редакторов канала, после изъятия дрона его передадут в Москву экспертам-криминалистам.