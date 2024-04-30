Перехват при помощи снаряда класса "воздух-воздух" возможен, но в некоторой степени труден.

Случайными свидетелями необычного воздушного события стали жители Украины, заснявшие редкие кадры «погони» истребителя Воздушных сил ВСУ за российской ракетой. Так в ТГ-канале «Военный обозреватель» появилось видео, записанное в неизвестное время и в неизвестном месте, на котором украинский самолёт пытается перехватить крылатую ракету ВКС РФ – Х-101.





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Внимательно рассматривая материал, можно заметить, как появившийся в кадре высокоточный дальнобойный боеприпас стремительно удаляется и исчезает с переднего плана камеры. Вслед за ним спустя короткий промежуток времени в фокус объектива попадает уже украинская ракета. Последняя относится к классу «воздух-воздух», и по всей видимости, пытается выступить этаким скоростным перехватчиком российской авиационной ракеты.





Х-101 летит по направлению к военному объекту ВСУ





Истребитель в данном конкретном обстоятельстве явил собой воздушный пункт ПВО. Кто в итоге остался «победителем» в необычной схватке, оператор в демонстрируемом видео так и не раскрыл, оставив теряться в многочисленных догадках заинтересованных зрителей.





Полёт украинской ракеты за Х-101





О «Ха-101» из открытой печати известно, что она спроектирована в КБ «Радуга». А для компенсации относительной «тихоходности» в 5500 км\ч, её внешнее покрытие содержит все признаки материалов с низкой радиолокационной заметностью. А вот о чём нельзя сказать что имеет низкие показатели, так это по части ударного заряда ракеты, эквивалентного 400 килограммам взрывчатого вещества. Поэтому из-за большой БЧ в роли носителей этой КР выступают исключительно самолёты дальней авиации, такие как Ту-95 и Ту-160.