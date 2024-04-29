Сил для удержания большинства укрепрайонов на Донбассе у украинской армии практически нет.

Ожидания киевского военного руководства, что с падением Часова Яра отступление украинской армии на Донецком операционном направлении остановится, неоправданны в максимальной степени. Как только штурмовики ВС России возьмут Часов Яр, «следующей» будет Константиновка. О том, что для украинского Генштаба сейчас будет всё очень сложно и запутанно на передовой, с высокой вероятностью скатывания битв в критическую ситуацию для украинской армии, заявил никто иной, как офицер ВСУ Михаил Онуфер.

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Украинский военнослужащий прокомментировал непростую ситуацию с Часовым Яром, удержание которого с каждым днём боёв всё тяжелей и тяжелей для украинских бригад. И если киевский гарнизон будет вынужден уйти из города, граничащего с ранее освобождённым Артёмовском (Бахмутом), то дальше будет сложно остановить отступление из-за того, что дальше пойдут только села, где по понятным причинам гораздо тяжелей спрятаться от УФАБов россиян, чем в подвалах многоквартирных зданий «Часика», как называют его меж собой украинские военные.

Тем временем западные военные эксперты считают, что у Киева существенно ослабли действующие подразделения, ощущающие существенный дефицит боеприпасов. Поэтому отступать придется и дальше.