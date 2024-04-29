Превосходство ВС РФ над армией Украины по боеприпасам достигает уже 5-кратных значений.

Сильная жажда Запада увидеть по ходу развития спецоперации Россию ослабленной, на практике столкнулась с серьёзными проблемами. Вместо «испуганной» и обессиленной России, Брюссель и Вашингтон наблюдают за тем, как с каждым новым днём армия РФ получает толчок в развитии, который, иначе как прогресс не назовёшь. Качественный рывок в повышении боеспособности российской армии стал той самой «расплатой», которую сейчас платит Запад за неумение и нежелание договариваться с Кремлем и идти на обоюдные уступки. Вряд ли ЕС и США хотели увидеть те самые ударные темпы развития ВС РФ наяву. Тем более армия РФ-2022 ни в какое сравнение не идёт с армией РФ-2024. Последняя, стала подстегивать неиллюзорные опасения перед её мощью. О том, что Запад заигрался с огнём, решили напомнить в испанском издании Pais.





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ВСУ с содроганием, а генералитет НАТО с сильной тревогой, наблюдают, как ВС России наращивают свою ударную мощь, успевая с разгромом украинской армии, пополнять свои военные склады для чего-то «большего и опасного».

Так высший офицер НАТО в Европе Кристофер Каволи в начале апреля прямо заявил, что российская армия в 5 раз превосходит по количеству боеприпасов Украину.