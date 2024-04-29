Всё это стало возможным благодаря новейшему малозаметному разведчику ZALA.

Текущее тяжелое положение на передовой киевские власти оправдывали, в частности, острой нехваткой боеприпасов, в том числе и к западной бронетехнике. Речь идёт и о снарядах для реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS. Именно это бронированное гусеничное шасси с пусковой установкой называют «старшим братом» HIMARS. Всё из-за того, что благодаря более мощному основанию система может запускать до двух оперативно-тактических ракет большой дальности ATACMS.





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Но кажется, пока Владимир Зеленский и Александр Сырский, как президент Украины и главком ВСУ, только говорили о дефиците снарядов, очень скоро, «благодаря» возросшей оперативной реакции на угрозы со стороны разведывательно-ударного контура россиян, например беспилотника ZALA 421-16E HD с одной стороны и ударного дрона «Ланцет-3» с другой стороны, подоспевшие ракеты и аналогичные «болванки», скоро будут абсолютно бесполезны по причине того, что все способные их запускать пусковые установки, будут уничтожены. Как это произошло с M270.





Качественная работа оптико-электронного комплекса вместе с тепловизором «зафиксировали» украинскую ПУ M270





Именно гусеничная машина использует 12 направляющих для запуска управляемых снарядов M30/31 GMLRS, либо как вариант неэффективных GLSDB. И как третий, самый опасный по эффективности, тот самый ATACMS Block I.





Взрыв обнаруженной бронемашины после попадания обновлённого «Ланцета»





Но благодаря превосходной оптической системе с интегрированным модулем-тепловизором, российский воздушный разведчик ZALA вовремя обнаружил наземную угрозу и навел на цель обновленный Ланцет-3».