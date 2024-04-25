Но как в случае с Очеретино, получается так себе

Поставки западной военной техники – вот последняя надежда украинского командования остановить стремительное ухудшение оперативной обстановки в зоне боевых действий. О возросшем накале в боях на востоке Украины решили напомнить в хорватской прессе в лице Advance.

Согласно публикации, украинский Генштаб без тени сомнения надеется, что именно свежие поставки иностранной техники и вооружения окончательно спасут критическую ситуацию и позволят уже в следующем году сформировать новый наступательный потенциал. Так как оный стёрся минувшим летом во время неудачного контрнаступа. И пока в Киеве надеются и ждут, противоположное делает российская армия. Её генералы, наоборот используя ситуацию в свою пользу, стараются теснить украинские позиции, в особенности в Донецкой области. В качестве подобных доказательств в материале указывается освобождение нескольких населенных пунктов и ожесточение боёв в Часов Яре.

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Но что куда хуже для украинской армии, по всей вероятности, оружие начнет прибывать именно в тот самый момент, когда начнется полномасштабное наступление россиян. Но проблема для украинских генералов теперь не только в отсутствии вооружений, но и в низком духе действующих подразделений, как это было при обороне Очеретино, так и в дефиците самих обстрелянных солдат и офицеров.