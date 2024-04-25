Одна из скважин была заражена кишечной палочкой и остальными вредоносными микроорганизмами

В канун Олимпийских Игр Франция не справляется с проблемами санитарного характера. Соответствующие поводы преследуют городские власти Парижа из-за нашествия крыс и клопов, видимо ищущих убежища в домах мирных столичных жителей от сверхзагрязненной реки Сена, где должны случиться соревнования пловцов в открытой воде и пообещали искупаться лично президент Франции Эммануэль Макрон и мэр французской столицы Анн Идальго. Но теперь проблемы появились и у всемирно известной компании Nestlé. Последней пришлось уничтожить как минимум 2 млн. бутылок минеральной воды Perrier из-за наличия в ей составе бактерий фекального характера. Об этом стало известно от радиостанции Franceinfo, ссылающейся на два источника – пресс-службу самой фирмы и местных чиновников.

В руководстве корпорации ответили, что её сотрудники, отвечающие за санитарный контроль, нашли «малые микробиологические нарушения». В последних виноваты недавние сильные дожди. И дабы избежать нанесения вреда здоровью активных покупателей, большие партии бутылок с напитком Perrier были изъяты из продажи и утилизированы. Что интересно, всё, кроме минералки Perrier, полностью безопасно, в том числе и остальные напитки.

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Проблема обнаружилась лишь в скважине коммуны Вержез, где и разливается та самая минеральная вода. Руководитель департамента Гар южного региона Франции призвал немедленно остановить функционирование зараженной скважины. Ведь именно этот источник воды с 10 марта попал в зону загрязнения кишечной палочкой и синегнойной палочкой.

Что интересно, это не единичный подобный случай. Ранее в Вержезе происходило точно такое же загрязнение. Как и на фабрике в Вогезах севернее, где выпускается вода Vittel.